Der Süden von Mallorca ist mit dichtem Nebel in den Mittwoch (28.12.) gestartet. Teilweise war die Sicht sehr stark eingeschränkt, am Flughafen von Palma kam es zu verspäteten Starts. Zwischen 9 und 11 Uhr galt Warnstufe Gelb.

Bancs de boira arran de mar a la badia de Palma i mar de niguls baixos vists des del Toro.



Segueix el temps en directe a través de les càmeres 👉https://t.co/fXTE1JuagZ pic.twitter.com/JDRiB7RzRf — El temps IB3 (@TempsIB3) 28 de diciembre de 2022

Gegen Mittag soll der Nebel komplett verschwunden sein und die Insel erwartet ein weitgehend sonniger Tag. Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad in Artà und 16 Grad in Sóller. In der Inselmitte um Sineu werden 18 Grad erwartet. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung.

In der Nacht kommen aus dem Norden wieder Nebelfelder. Die Temperaturen sinken auf bis zu 10 Grad in Palma und 5 Grad in der Tramuntana.

So wird das Wetter am Donnerstag und zum Jahreswechsel

Der Donnerstag (29.12.) wird wettertechnisch ein Abziehbild des Vortags. Nachdem sich der Nebel im Norden der Insel am Vormittag verzogen haben wird, erwartet die Insel viel Sonnenschein. Die Temperaturen ähneln denen des Vortags. Der Wind dreht nach Südwest ab und bleibt eher schwach.

Auch am Freitag und am Wochenende ändert sich nicht viel. Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen tagsüber leicht und erreichen im neuen Jahr die 21 Grad. /pss