Die Nebelsuppe hat sich auf Mallorca verzogen und die Sonne lacht am Himmel. An diesem Bild wird sich in den kommenden Tagen auch wenig ändern. Wie schon in den vergangenen Wochen bleibt das Wetter auch im Winter frühlingshaft. Es spricht wenig dagegen, Silvester 2022 am Strand zu feiern.

Am Donnerstag (29.12.) knacken die Temperaturen nur im Nordosten um Cala Ratjada die 20-Grad-Marke. Auf der restlichen Insel ist es etwas kühler: 19 Grad in Pollença, 18 Grad in Manacor und Palma de Mallorca, 16 Grad in Sóller. Wolken sind Mangelware am Himmel. Die Sonne geht derzeit 17.35 Uhr unter. Zum Abendspaziergang sollte die Jacke mitgenommen werden, wenngleich die Nacht vergleichsweise mild bleibt. Die Tiefstwerte liegen bei 10 Grad in Sóller, Inca und Santa María del Camí; 13 Grad in Andratx, Palma de Mallorca und Santanyí. Um 8.08 Uhr zeigt sich die Sonne am Freitag wieder. Die Temperaturen sinken leicht und bleiben inselweit knapp unter der 20-Grad-Marke. Wolken gibt es so gut wie keine. Dafür weht ein böiger Westwind, besonders im Osten Mallorcas ist er zu spüren. So wird das Wetter zu Silvester Der letzte Tag des Jahres startet nochmal neblig. Ab dem Nachmittag tauchen ein paar Wolken auf, die die Sterne in der Nacht vor allem im Großraum Palma de Mallorca verdecken. Die Temperaturen steigen auf 22 Grad, der Wind weht nur noch schwach bis mäßig. Wie schon zu Weihnachten ist auch zu Silvester ein Bad im Meer für Kaltduscher möglich. An der Playa de Muro ist es bei 16 Grad ein eher eisiges Vergnügen, 18 Grad misst die Wassertemperatur an der Playa de Palma. Die Temperaturen in der Nacht liegen bei Tiefstwerten zwischen 8 und 11 Grad. Das neue Jahr startet ohne große Änderungen. Sowohl am Sonntag und Montag gibt es weiterhin viel Sonne und Temperaturen über 20 Grad. Gen Mitte der Woche wird es bewölkter. Starke Regenschauer sind bislang aber nicht in Sicht. /rp