Ein großer Brand hat in der Nacht auf Freitag (30.12.) vier Gebäude in der Nähe des sogenannten Drogendorfs Son Banya in Palma de Mallorca zerstört. Sämtliche Bewohner konnten rechtzeitig ihr Zuhause verlassen. Wie die Feuerwehr informierte, brach das Feuer in den frühen Morgenstunden gegen 2.20 Uhr im Camí de la Milana aus, nur wenige Meter von Son Banya entfernt.

Die Flammen zerstörten vier Gebäude, in denen große Mengen an Metallschrott und anderen Utensilien aufbewahrt wurden. Auch lebten mehrere Personen in den Baracken. Das Feuer verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit. Drei Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen, leerten sie drei Wassertanks der Stadtwerke Emaya. Brand in Palma de Mallorca: Löscharbeiten bis zum Morgen Die Löscharbeiten gingen bis in den Morgen weiter, die Feuerwehr blieb auch danach noch vor Ort, um einen erneuten Brand zu verhindern. Son Banya im Hinterland Palmas wurde zu Franco-Zeiten gebaut, um die „Gitanos“, wie die Roma hier genannt werden, aus der touristischen Ecke El Molinar zu holen. In den Jahrzehnten danach wurde das Elendsviertel immer mehr zum Drogenumschlagsplatz. Bis heute kaufen hier Partygänger vor dem Weg in den Club ein oder Junkies, wenn sie das nötige Kleingeld zusammenkratzen können. Bewohner, die nicht in den Drogenhandel verwickelt sind, verdienen ihr Geld unter anderem mit dem Verkauf von Metallschrott.