Die Nationalpolizei hat am Montagmorgen (26.12.) einen Taschendieb in Palma de Mallorca festgenommen. Am selben Morgen hatte der 37-Jährige im Abfertigungsbereich des Flughafens zwei Diebstähle bei Urlaubern begangen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt.

Die Beamten fassten den Dieb schließlich in einem Geschäft. Der mutmaßliche Täter war gerade dabei, Einkäufe mit der gestohlenen Kreditkarte eines seiner Opfer zu tätigen. Ein Teil der sichergestellten Beute wurde inzwischen den Besitzern zurückgegeben.

Mehr als 50 Festnahmen in Spanien

Fest steht inzwischen, dass der Mann ein äußerst aktiver, umherziehender Krimineller ist. So legte er sich eine falsche französische Identität zu, um sich der Justiz zu entziehen. Der Taschendieb ist auch in anderen europäischen Ländern polizeilich in Erscheinung getreten.

In Spanien wurde er bereits mehr als 50 Mal festgenommen, meist an den Flughäfen von Madrid und Palma sowie in touristischen Regionen wie Ibiza, Barcelona, Teneriffa und Calvià. Bei seinen Beutezügen konzentrierte er sich auf Urlauber aus dem Ausland.

Einstweilige Verfügung für den Dieb

Die Polizei hat den Mann wegen insgesamt sieben weiterer Diebstahlsdelikte angeklagt, die er zuvor begangen hatte und bei denen seine kriminelle Beteiligung bestätigt worden war. Diese Straftaten am Flughafen, in Hotels und Autovermietungen brachten ihm schätzungsweise mehr als 15.000 Euro Bargeld in verschiedenen Währungen und andere gestohlene Gegenstände ein, darunter Mobiltelefone der neuesten Generation, Laptops, Tablets, Schmuck sowie Kleidung und Accessoires von Topmarken.

Die Nationalpolizei hat bei der Justizbehörde eine einstweilige Verfügung beantragt, und der zuständige Richter hat ein Annäherungsverbot im Umkreis von 500 Metern um die Flughafeneinrichtungen in Palma angeordnet. /bro