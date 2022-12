Die Polizei auf Mallorca hat am Sonntag (25.12.) einen Autofahrer wegen versuchten Totschlags, Körperverletzung und unterlassener Hilfeleistung festgenommen. Der 21-Jährige hatte einen deutschen Radfahrer überfahren, wie aus einer am Freitag (30.12.) veröffentlichten Pressemitteilung hervorgeht.

Eine deutsche Familie mit zwei minderjährigen Kindern machte am Ersten Weihnachtsfeiertag einen Radausflug in Cala Ratjada. Ein roter BMW raste dabei an ihnen vorbei. Der Familienvater regte sich über die hohe Geschwindigkeit und das Risiko auf. Er düste dem Auto hinterher und signalisierte dem Fahrer, langsamer zu fahren.

Daraufhin stieg der Spanier aus und beschimpfte den Deutschen. Kurze Zeit später stieg er wieder ein. Der Deutsche wartete am Straßenrand auf seine Familie. In diesem Moment raste das Auto auf den Fahrradfahrer zu und rammte den Mann, so dass er vom Rad flog. Dabei erlitt der Deutsche Prellungen am Knie und einen offenen Fingerbruch an der linken Hand. Auch das Fahrrad wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die restlichen Familienmitglieder blieben unverletzt. Der Autofahrer floh vom Tatort.

Augenzeugen hatten die Tat gefilmt

Die Ortspolizei von Capdepera rief einen Krankenwagen. Der Deutsche kam ins Krankenhaus nach Manacor. Nachdem mehrere Augenzeugen den Polizisten bestätigt hatten, dass der Autofahrer bewusst den Radfahrer umgefahren hatte, übergab die Ortspolizei den Fall an die Guardia Civil von Artá.

Die Augenzeugen konnten Fotos und Videos des Autos liefern. Wenig später fand die Polizei das Fahrzeug, das leichte Schäden aufwies, und konnte den Fahrer festnehmen.

Eigentlich gelten die Autofahrer auf Mallorca als sehr verständnisvoll im Umgang mit Fahrradfahrern. Besonders im Frühjahr, der Hochsaison im Radsport auf der Insel, kommt es zu vielen Aufeinandertreffen von Rad- und Autofahrern. /rp

Hinweis: In einer ersten Version war von versuchtem Mord die Rede. Das haben wir nachträglich in Totschlag geändert. So hat es zumindest die Polizei eingestuft. Der Richter kann es im Nachhinein in versuchten Mord ändern.