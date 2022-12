Das neue Jahr startet auf Mallorca mit Sonnenschein und Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad. Bevor es allerdings soweit kommt, muss man gerade in der Nacht sehr aufpassen. Zwischen 21 Uhr am Samstag (31.12.) und 8 Uhr morgens hat der spanische Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen Nebels ausgerufen. Die Temperaturen liegen derweil in der Nacht zwischen neun und elf Grad, in Palma kann man mit 12 Grad rechnen. In den Bergen der Tramuntana gehen die Werte bis auf fünf Grad herunter.

Hat sich der Nebel am 1. Januar erstmal verzogen, scheint die Sonne ununterbrochen. Hier und da können Wolken in höheren Gefilden auftauchen. Gegen 12 Uhr des Neujahrs dürfte in weiten Teilen der Insel die 20-Grad-Marke geknackt worden sein. Nur unwesentlich kühler ist es zu dem Zeitpunkt noch in der Tramuntana bei 19 Grad. In Inca, Sa Pobla, Sineu und Pollença können die Temperaturen sogar bis auf 21 Grad klettern. Der Wind weht leicht aus südlicher Richtung.

So wird das Wetter am Montag (2.1.)

In der Nacht auf Montag gehen die Temperaturen auf bis zu sieben Grad in Santa María del Camí und Inca herunter. Auch im Rest der Insel dürften die Werte zumindest zwischenzeitlich bei unter 10 Grad liegen. Im Osten und in der Inselmitte kann es erneut zu Nebelfeldern kommen. Eine Warnstufe hat Aemet bislang nicht ausgerufen.

Der Tag wird größtenteils sonnig, auch hier erreichen die Temperaturen teilweise die 21 Grad. Am Nachmittag ziehen Wolken auf. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf ähnliche Werte wie in der Vornacht herunter. Im Norden um Pollença gibt es in der Nacht eine geringe Regenwahrscheinlichkeit.

So wird das Wetter am Dienstag (3.1.)

Die Wolken halten sich am Dienstag bis in den Nachmittag hinein, dann ziehen sie in Richtung Osten weg. Im Laufe des Tages kann es zunächst in der Tramuntana, später auch im Osten der Insel zu Regenfällen kommen. Die Temperaturen gehen im Vergleich zu den Vortagen etwas herunter und liegen bei etwa 18 Grad, in Palma könnten die 20 Grad erreicht werden. /pss