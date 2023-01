Ein Mann ist am Montagmorgen (2.1.) in das Haus einer Frau in Sant Llorenç des Cardassar, im Osten von Mallorca, eingedrungen. Die 62-Jährige schlief zu dem Zeitpunkt noch. Der Einbrecher weckte sein Opfer und bedrohte es mit einem Messer. Die Frau, die eine Tankstelle im Touristenort Cala Millor betreibt, solle ihm ihr ganzes Geld geben, forderte der Täter.

Die Frau händigte ihm ihren Schmuck aus, erklärte aber, sie habe kein Bargeld im Haus. Um den Täter zu beruhigen, bot sie ihm daraufhin an, gemeinsam zu der Tankstelle zu fahren, die sie mit ihrem Mann betreibt. Dort könne sie ihm Geld aus der Kasse geben. Der Täter fesselte sie mit Kabelbindern und fuhr mit dem Auto der Frau zur Tankstelle. Opfer bittet Angestellte um Hilfe Als sie dort ankamen, bat das Opfer ihre Angestellten um Hilfe. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Tankstellenmitarbeiter verständigten die Guardia Civil, die nun in der Sache ermittelt. Das Opfer erlitt nur leichte Verletzungen an den Händen, die wohl von den Kabelbindern stammen. Allerdings stand sie aufgrund der Ereignisse unter Schock. /pss