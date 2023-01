Deutlich zu lange hat es gedauert, aber in der Nacht von Mittwoch (4.1.) auf Donnerstag hat Mallorca seine erste Frostnacht erlebt, wenn auch nur mit minimalen Werten unter 0 Grad. Der Tag, an dem abends die Königsumzüge auf der Insel stattfinden und die Kinder ihre Geschenke vorfinden, startete vor allem im Tramuntana-Gebirge und in der Inselmitte mit eisigen Temperaturen. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes Aemet lagen die Tiefstwerte im Gebiet von Son Torrella in der Gemeinde Escorca bei -1 Grad. In dieser Ecke der Insel werden häufig die niedrigsten Temperaturen verzeichnet.

Aber auch andernorts war es kaum milder. Mit 0 Grad blieb das Thermometer in Lluc beim Gefrierpunkt stehen. Und 1 Grad verzeichneten Binissalem und Campos. Bis auf 3 Grad sackten die Werte in Sineu, Muro und Manacor ab. Am anderen Ende der Skala blieb es mit 13,3 Grad in Sant Elm und 12,2 Grad in Pollença richtiggehend mild.

Es wird etwas milder

Der Januar startet damit zumindest ein Stück weit winterlich, nachdem der Dezember 2022 der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf Mallorca war. Die Durchschnittstemperatur lag 2,8 Grad höher als im langjährigen Mittel.

Die Woche auf Mallorca klingt mit mehr Sonne als Wolken aus. Nach einer erneut kalten Nacht ziehen am Freitag (6.1.) nur ein paar harmlose Wolkenfelder am Himmel entlang, die Höchstwerte erreichen 18 Grad rund um Pollença und Capdepera. Im Rest der Insel bleibt es bei Werten von 16 bis 17 Grad etwas kühler.

In der Nacht auf Samstag wird es nicht mehr ganz so kalt. Nur in Pollença friert man bei 4 Grad in den frühen Morgenstunden noch ordentlich. Am mildesten bleibt es in Palma de Mallorca mit 11 Grad. In den anderen Orten bewegen sich die Werte zwischen 6 und 10 Grad.

Wieder über 20 Grad

Der Samstag startet vor allem im Süden der Insel mit mehr Wolken. Im Norden kommt schon vormittags die Sonne heraus. Nach dem Mittagessen ist es fast überall wolkenlos oder leicht bewölkt. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 Grad in Llucmajor und Santa Maria und 20 Grad in Pollença.

Der Sonntag schaufelt dann noch mehr Wolken auf die Insel. Vormittags kann es auf der Achse Palma-Inca zu Regenschauern kommen, nachmittags bleibt es trocken. Die Temperaturen steigen leicht an und liegen zwischen 19 und 21 Grad. Die neue Woche startet sonnig und noch etwas wärmer.