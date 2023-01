Das frühlingshafte Winterwetter auf Mallorca legt eine kurze Pause ein. Der spanische Wetterdienst Aemet hat fïr die Insel die Warnstufe Gelb ausgegeben.

Ab 15 Uhr gilt am Sonntag (8.1.) in den Küstengebieten eine Sturmwarnung. Die Windböen erreichen Geschwindigkeiten bis zu 70 km/h. Der Sturm peitscht das Meer rund um die Insel auf, was für bis zu drei Meter hohe Wellen sorgt. Spaziergänger sollten an den Küsten lieber etwas Abstand zum Meer nehmen und auch die Nähe zu Bäumen meiden.

Viele Wolken, wenig Regen

Sonne und Wolken wechseln sich ab, wobei die grauen Schwaden sich hartnäckig am Himmel halten und hin und wieder für etwas Regen sorgen können. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zu den vergangenen Tagen unverändert. Die Höchstwerte liegen bei durchschnittlich 17 Grad, in manchen Küstenorten bei 18 bis 19 Grad. Nach Sonnenuntergang um 17.43 Uhr erwartet Mallorca eine äußerst milde Nacht. Die Temperaturen sinken nicht unter die Zehn-Grad-Marke.

Am Montag Sturmwarnung im Norden und Westen

Um 8.08 Uhr startet die Sonne am Montag die neue Woche. Im Norden und Westen der Insel bleiben sowohl Sturm- als auch Wellenwarnung bis 19 Uhr erhalten. Die wenigen Wolken am Himmel verziehen sich am Nachmittag. Die Temperaturen sinken leicht auf 16 bis 18 Grad. In der Nacht wird es bei Tiefstwerten von 4 Grad deutlich kälter.

So wird das Wetter im Verlauf der neuen Woche

Der Wind flaut am Dienstag ab und weht nur noch schwach bis mäßig aus westlicher Richtung. Das sonnige Wetter bleibt bestehen. Die Temperaturen ändern sich nicht.

Am Mittwoch soll es bei erneut viel Sonne deutlich wärmer werden. Im Norden Mallorcas sind 20 Grad möglich. Tags drauf geht es wieder auf 17 Grad hinab. Starke Regenschauer sind in den kommenden Tagen jedenfalls nicht in Sicht. Der Wind weht falls überhaupt nur schwach. /rp