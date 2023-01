Der spanische Wetterdienst Aemet hatte für Montag (9.1.) Warnstufe Gelb wegen Sturm ausgerufen. Und das Wetter hat geliefert. In der Serra de Alfàbia, in der Gemeinde Bunyola, wurden Windgeschwindigkeiten von bis zu 129 Km/h gemessen. In Capdepera waren es bis zu 78 Km/h und in Port de Sóller immerhin 69 Km/h. Die Warnstufe gilt noch bis 21 Uhr in der Tramuntana sowie im Nordosten der Insel.

Weitgehend windstill und wolkenfrei soll es dafür in den Dienstag gehen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 16 Grad, in Palma, Sa Pobla und Pollença. In Sóller werden maximal 14 Grad erwartet. In der Nacht geht das Quecksilber auf bis zu 6 Grad in der Inselmitte um Inca herunter. In der Hauptstadt Palma dürften es zehn Grad werden. Im Inselosten ist mit Tiefstwerten um die sieben Grad zu rechnen.

Werte bis zu 20 Grad am Mittwoch

Tagsüber steigen die Temperaturen am Mittwoch dann wieder etwas im Vergleich zu den Vortagen. In weiten Teilen der Insel soll es am frühen Nachmittag 19 Grad warm werden, im Nordosten um Artà könnte sogar die 20-Grad-Marke geknackt werden. Am Vormittag kann es vor allem im Süden und im Zentrum der Insel zu Wolkenfeldern kommen, die sich ab den Mittagsstunden auflösen.

Der Wind weht zunächst aus Südwest, dreht dann im Laufe des Tages nach Nordwesten ab. Gerade an der Nordspitze um Pollença und Formentor kann es im Laufe des Tages zu stärkeren Böen kommen.

Am Donnerstag wird es wieder kälter

In der Nacht auf Donnerstag sinken die Temperaturen noch einmal ein wenig. In der Inselmitte und in der Tramuntana geht das Thermometer auf bis zu vier Grad herunter, auch in anderen Teilen der Insel wird es nochmals deutlich kühler. In der Nacht soll es im Westen um Andratx zu stärkeren Böen kommen. Im Norden der Insel gibt es eine vergleichsweise niedrige Regenwahrscheinlichkeit. Ansonsten bleibt der Himmel weitgehend klar. Die Temperaturen gehen tagsüber aber ebenfalls wieder herunter und erreichen Maximalwerte um die 17 Grad.