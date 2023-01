Ende Januar/Anfang Februar setze normalerweise das kalte Winterwetter auf Mallorca ein, lautete noch die Langzeitprognose des spanischen Wetterdienstes Aemet. Doch schon in der kommenden Woche soll es einen Wetterumschwung geben. Angesichts des zuletzt eher frühlingshaften Winters mit sehr hohen Temperaturen kann man statt "schon" aber auch "endlich" sagen.

Sturm und Schnee sind auf Mallorca möglich

Pünktlich zur neuen Woche sollen polare Luftmassen Mallorca erreichen, die für wesentlich niedrigere Temperaturen, starke Windböen und Niederschlag sorgen. In den Bergen der Tramuntana ist dann Schnee möglich.

Doch ehe es soweit ist, kann man auf der Insel noch das schöne Wetter genießen. In der Nacht auf Freitag (13.1.) bleibt es mild. Die Tiefstwerte liegen bei 7 Grad im Norden Mallorcas, 8 Grad in der Inselmitte und 11 Grad im Süden um Palma de Mallorca.

Sonniger Freitag

Am frühen Morgen des Freitags bleibt der Himmel grau. Ab dem Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, wobei sich die Wolken im Tagesverlauf verziehen. Der Wind weht schwach aus wechselnden Richtungen. Das Meer ist am Morgen noch etwas unruhig, die Wellen lassen aber bis zum Abend nach. Am Nachmittag sollte ein Ausflug mit dem Stand-up-Paddle möglich sein. Wer vom Brett fällt, bekommt an der Playa de Palma eine 17 Grad kühle Erfrischung im Meer.

Frost in der Nacht möglich

Die Lufttemperatur erreicht mittags Höchstwerte von 18 Grad. Der Sonnenuntergang um 17.48 Uhr sollte am wolkenlosen Himmel zu bewundern sein. Die Jacke nicht vergessen, denn es wird äußerst kalt. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf ein Grad.

Am Wochenende wird es bei Temperaturen um die 20-Grad-Marke sonnig. Die Nacht soll laut Aemet-Daten zudem milder werden. Ab Montag wird es dann wechselhaft. /rp