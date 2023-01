Zwei Frauen sollen am Sonntagmorgen (15.1.) auf offener Straße eine Seniorin in Pollença im Norden von Mallorca ausgeraubt haben. Wie aus Polizeiberichten hervorgeht, handelte es sich bei den Diebinnen vermutlich um Profis.

Wie es heißt, war die 80-Jährige zu Fuß an der Calle Águila in ihrem Heimatdorf unterwegs, als sich ihr die beiden Täterinnen mit einer Ausrede näherten und sie dazu drängten, ihr den Nacken zu massieren, da sie offensichtlich Probleme an der Halswirbelsäule habe. Kurz darauf nahmen sie ihrem Opfer eine goldene Kette und ein Armband im Wert von rund 3.000 Euro ab. Die alte Dame bemerkte den Diebstahl, doch bevor sie Hilfe holen konnte, waren die Diebinnen bereits mit einem weißen Auto davongefahren.

Die Familie des Opfers teilte die Nachricht des Raubs in den sozialen Netzwerken. Ersten Erkenntnissen zufolge handelt es sich bei den Täterinnen um örtlich bekannte Kriminelle, die es im Sommer auf Urlauber abgesehen hätten. /somo