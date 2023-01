Die ersten Ausläufer der Sturmtiefs "Fien" und "Gerard" haben am Montag (16.1.) Mallorca erreicht - und bei den Rettungsdiensten wächst die Sorge vor der erhöhten Brandgefahr anlässlich der Sant-Antoni-Feiern im Norden und Osten der Insel. Bei diesen traditionellen Winterfesten werden vielerorts Lagerfeuer entzündet, Teufels-Darsteller laufen funkensprühend durch die Straßen, und die Menschen versammeln sich rund um öffentliche Grillstellen.

Die Gefahr des Funkenflugs ist offensichtlich, die Rettungsleitstelle 112 mahnt daher eindringlich zu größter Vorsicht. Auf der Insel galt am Montagabend Warnstufe Gelb wegen Sturms und hoher Wellen an der Küste. In Llucmajor, Calvià und Manacor waren am Abend bereits vier Bäume umgestürzt. Die Windgeschwindigkeiten betrug in der Serra de Tramuntana am frühen Abend bis zu 87 km/h und andernorts, wie etwa in Portocolom, über 60 km/h.

Wellen von bis zu 6 Metern Höhe erwartet

Am Dienstag ist das Feuer machen dann auf der ganzen Insel verboten, wie die Naturschutzbehörde Ibanat mitteilte. Der Sturm soll im Laufe der Nacht sowie im Verlauf des Dienstag noch weiter an Stärke zunehmen. Ab Mitternacht gilt Warnstufe Orange. Der spanische Wetterdienst erwartet Windstärken von 6 bis 8 und bis zu 6 Meter hohe Wellen vor allem an der Südküste von Mallorca.