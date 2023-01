Der Sturm hat am Dienstagmorgen (17.1.) auf Mallorca zu Feuerwehreinsätzen geführt. Rund 50 Mal mussten die Einsatzkräfte ausrücken, in den meisten Fällen wegen umgestürzter Bäume. Teilweise wurden dabei Autos und Häuser in Mitleidenschaft gezogen.

Baum stürzt auf die Ringautobahn

Wie das Online-Portal "Crónica Balear" berichtet, kam es zum bislang folgenschwersten Zwischenfall gegen Mittag auf der Ringautobahn Via Cintura in Palma. Dort stürzte ein Baum auf die Fahrbahn in Richtung Flughafen. Der Verkehr kam teilweise zum Erliegen. Eine Augenzeugin berichtete der MZ, dass die Guardia Civil die rechte Fahrspur abgesperrt hat. Arbeiter seien dabei, den Baum zu entfernen.

Am Sportgelände Son Moix, wo auch das Stadion von Real Mallorca steht, musste die Feuerwehr wegen abgebrochener Dachziegel aktiv werden. Im Carrer Balears an der Playa de Palma wurden die Einsatzkräfte zu einem elfstöckigen Hotel gerufen. Dort drohte ein Schornstein auf die Straße zu fallen. Am Puig de Sant Miquel in der Gemeinde Montuïri musste eine Kiefer entfernt werden, die umgestürzt war.

Straßensperrungen in Palma

Der Inselrat und die Stadt Palma haben derweil die Sicherheitsmaßnahmen erhöht. So ist es Fußgängern verboten, am Paseo Marítimo in Palma vom Kongresszentrum bis auf die Höhe des Parc de la Mar unterhalb der Kathedrale zu spazieren. Die Stadt Palma hat zudem den Passeig Sagrera am Hafen gesperrt. Des Weiteren wird empfohlen, folgende Straßen zu meiden: Avinguda Gabriel Roca, Passeig Dalt Murada, Paseo Mallorca, die Ramblas, den Passeig del Born, die Porta de Santa Catalina, den Park sa Feixina sowie den Stadtwald am Bellver-Schloss. Auch die Meerespromenade an der Playa de Palma sollte gemieden werden. Grundsätzlich sei es empfehlenswert, sich von Bäumen, insbesondere aber Palmen, fernzuhalten.

Mittlerweile hat es in einigen Ortschaften auch geregnet. Der staatliche Wetterdienst Aemet retweetete ein Video von Regenfällen an einem nicht näher genannten Ort auf Mallorca. In Palma de Mallorca kam es sogar zu Hagel.

Bis 114 Uhr gab es noch keine Berichte darüber, dass Personen durch den Sturm zu Schaden gekommen wären. /pss