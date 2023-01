Die Städträtin der rechtsextremen Partei Vox in Palma de Mallorca, Sandra Barceló, soll die Ex-Freundin ihres Partners körperlich angegriffen haben. Der Vorfall ereignete sich am 10. Dezember gegen 1.30 Uhr in einer Kneipe im beliebten Ausgehviertel Santa Catalina. Das Opfer hat die Politikerin angezeigt.

Demnach beschimpfte Barceló die 50-Jährige als "zorra" (in etwa "Schlampe") und schubste sie gegen den Tresen der Kneipe. Die beiden Frauen kannten sich schon vorher und hätten bei anderen Gelegenheiten über Politik diskutiert, gab das Opfer zu Protokoll. Die Nationalpolizei hat den Bericht über den Zwischenfall an das zuständige Gericht überwiesen. Dieses muss nun entscheiden, ob es zum Prozess kommt. /pss