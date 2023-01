Man kann fast die Uhr danach stellen: Das Jahr mag sonnig und frühlingshaft beginnen – zu den Konzerten am Vorabend (19.1.) von Palmas Patronatsfest Sant Sebastià wird es dann aber kalt und es regnet herunter. Dies wird aller Voraussicht nach auch in diesem Jahr nicht anders.

Vorsicht an den Küsten – Warnstufe Gelb

Nach dem stürmischen Dienstag (17.1.), an dem an allen Küsten Warnstufe Orange wegen starken Windes und hoher Wellen galt, geht es am Mittwoch (18.1.) mit Warnstufe Gelb weiter. Diese gilt an den Küsten im Norden, Westen und Süden der Insel den ganzen Tag über, im Osten nur im Laufe des Vormittags. Der Himmel zeigt sich derweil wechselhaft. Während es im Süden der Insel im Laufe des Vormittags durchaus sonnig sein kann, werden im Norden Regen und Gewitter erwartet. Hagel ist nicht ausgeschlossen. Gegen Mittag kann es auch im Süden regen. Am Nachmittag lockern die Wolken in weiten Teilen der Insel zeitweise auf, vereinzelt kann es aber immer noch zu Schauern kommen.

Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages maximal 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 700 Meter. Der Wind weht aus nordwestlicher Richtung und kann Geschwindigkeiten von bis zu 70 Km/h erreichen. In der Nacht geht das Thermometer auf bis zu 0 Grad in den Bergen und 5 Grad in Sa Pobla herunter.

So wird das Wetter auf Mallorca am Donnerstag (19.1.)

Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen zieht sich bis in den Donnerstagnachmittag hinein. Ausgenommen davon ist erneut die Ostküste. Das Wetter zeigt sich wiederholt auf der ganzen Insel wechselhaft. Immer wieder ist Sonne möglich, aber auch Regen, Gewitter und erneut auch Hagel werden nicht ausgeschlossen. Pünktlich zum Beginn der Konzerte zu Sant Sebastià in Palma zieht sich dort der Himmel zu.

Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag. Der Wind weht weiterhin aus Nordwesten und kann erneut hohe Geschwindigkeiten erreichen. Die Schneefallgrenze geht wieder auf tausend Meter hoch. In der Nacht auf Freitag sinken die Temperaturen noch einmal leicht. In Felanitx muss mit Mindestwerten von bis zu 3 Grad gerechnet werden.

So wird das Wetter am Freitag (20.1.)

Für den Freitag sagt der staatliche Wetterdienst Aemet weiterhin wechselhaftes Wetter voraus. Die Temperaturen sind ähnlich wie die an den Vortagen. Wegen hoher Wellen gilt dann Warnstufe Gelb an der Nord- sowie Ostküste der Insel. /pss