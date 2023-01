Die Polizei hat auf Mallorca zwei junge Männer festgenommen, die mindestens fünf Einbrüche in Palma und Marratxí verübt haben sollen. Sie sollen dabei vor allem Schmuck und Bargeld gestohlen haben.

Die Ortspolizei von Marratxí ertappte die beiden Männer auf frischer Tat, als sie in ein Haus in der Siedlung Son Ramonell eingebrochen waren. Die Diebe ergriffen die Flucht in ihrem Wagen, doch nach einer Verfolgungsjagd konnte die Polizei sie festnehmen.

Gold und Schmuck im Wert von 7.000 Euro

Daraufhin wurden die beiden zur Guardia Civil gebracht. Diese konnte den jungen Männern vier weitere Diebstähle nachweisen. Denn die Diebe hatten aus ihren vorherigen Einbrüchen Gold und Schmuck im Wert von 7.000 Euro verkauft. /mwp