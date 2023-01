Schwere Gewalttat im Herzen von Palma de Mallorca: Ein 13-Jähriger soll einen 16-Jährigen auf der Plaça d'Espanya niedergestochen haben. Der Vorfall ereignete sich der Polizei zufolge bereits am 2. Januar. Die Polizei hat neben dem Täter drei weitere junge Leute zwischen 15 und 22 Jahren festgenommen. Mehr als ein Dutzend weitere Beteiligte sind identifiziert.

Jugendliche warfen Böller auf Passanten

Die Auseinandersetzung fand an der Ecke zum Carrer Marie Curie beim Burger King statt. Eine Gruppe Jugendlicher warf Böller auf Passanten, unter anderem auf den 16-Jährigen. Dieser forderte die jungen Leute auf, damit aufzuhören. Die Jugendlichen stürzten sich auf ihn, bewarfen ihn mit Stühlen, schlugen und traten ihn. Einer der Jugendlichen zückte ein Küchenmesser, das er in seinem Ärmel versteckt hatte. Die Waffe landete in den Händen des 13-Jährigen, der dem 16-Jährigen in den Bauch stach.

Daraufhin flüchtete die Gruppe. Das Opfer blutete schwer und zahlreiche Augenzeugen riefen die Rettungskräfte. Einsatzkräfte der Nationalpolizei eilten zum Ort des Geschehens, das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei durchkämmte das Zentrum von Palma auf der Suche nach den Tätern, wurde aber nicht fündig.

Aus Jugendanstalt geflüchtet

Die Ermittler konnten in den Tagen darauf zahlreiche Teilnehmer der Auseinandersetzung identifizieren, darunter auch den Messerstecher. Dieser war offenbar zum Tatzeitpunkt aus einer Jugendanstalt geflüchtet. Da er wegen seines jungen Alters noch nicht strafmündig ist, wurde er von der Polizei lediglich dorthin zurückgebracht.

Die drei anderen bislang festgenommenen Täter wurden in zwei leerstehenden Ladenlokalen im Stadtteil Santa Catalina festgenommen. Dort lebten sie offenbar als Hausbesetzer. Nach den anderen Beteiligten wird weiter gefahndet.

Die Plaça d'Espanya und der anliegende Parc de ses Estacions sind ein beliebter Treffpunkt für junge Leute. /pss