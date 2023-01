Die kalten Nächte auf Mallorca setzen sich fort. In der Nacht auf Dienstag (24.1.) kam es nicht mehr nur in den Bergen zu Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Auch in Campos wurden Tiefstwerte von -2 Grad gemessen, an der Universität in Palma war es -1 Grad kalt.

So wird das Wetter am Dienstag (24.1.)

Am Dienstag steigen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag leicht und könnten in Palma am frühen Nachmittag die 12 Grad erreichen. Die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen gilt im Norden der Insel bis 14 Uhr. Die Schneefallgrenze steigt auf 800 Meter. Vor allem im Norden der Insel kann es immer wieder zu Niederschlägen kommen, die von Gewitter begleitet werden. Ansonsten ist der Himmel bewölkt. Nur vereinzelt zeigt sich die Sonne, dann vor allem in der Inselmitte. In der Nacht sollen die Temperaturen im Vergleich zur vergangenen Nacht wieder ein wenig ansteigen.

So geht es in den Tagen danach weiter

Von Sonnenschein ist auch in den Tagen darauf noch wenig zu sehen. Am Mittwoch (25.1.) wird es noch einmal richtig ungemütlich. Ab dem Morgen werden Regen und Gewitter erwartet. Örtlich dürfte es auch zu Hagel kommen. An der Tramuntana-Küste gilt ab Mitternacht Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen, im Norden ab 8 Uhr, im Osten der Insel ab 18 Uhr. Die Temperaturen steigen noch einmal leicht an und erreichen Höchstwerte um die 13 Grad in Palma und Felanitx. Die Schneefallgrenze pendelt sich auf 800 Metern ein. Aufgrund der voraussichtlichen Niederschläge könnte es erneut zu Schneefall kommen. In der Nacht wird es kälter, sodass es wieder zu Temperaturen unter dem Gefrierpunkt kommen kann.

Die Niederschläge lassen auch am Donnerstag (26.1.) nicht nach. Auch hier kann es zu Hagel und Gewitter kommen. Es werden starke Winde aus nördlicher Richtung erwartet. Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufe Gelb bis 6 Uhr morgens für die Nordküste ausgerufen. Die Temperaturen bleiben im Vergleich zu den Vortagen stabil, auch die Schneefallgrenze verändert sich nicht.

Diese Straßen sind gesperrt

Auch am Dienstag sind Landstraßen in den Bergen wegen der Schneefälle der vergangenen Tage geperrt. Um 10.30 Uhr waren folgende Straßen aufgrund der Witterung gesperrt:

Ma-10 von Lluc bis zum Mirador de Ses Barques zwischen Km 20 und Km 45

Ma-2141 nach Sa Calobra zwischen Km 0 und Km 13

⚠️‼️RECORDEU: TRAMS TANCATS per acumulación de neu

⛔Ma-10 des del km 20 fins al km 45 (Lluc-Mirador de Ses Barques)

⛔️ Ma-2141 (Sa Calobra)

➡️Informació d'incidències a #carreteres del@ConselldeMca: https://t.co/JKKiY81hLn pic.twitter.com/6DEuyPcImU — Carreteres de Mallorca - Consell de Mallorca (@carreteresdeMca) 24 de enero de 2023

