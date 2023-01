Die US-Sanktionen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine treffen nun eine Firma auf Mallorca: Das Unternehmen I Jet Global DMCC soll iranische Drohnen an Russland geliefert haben. Bei der Firma handelt es sich um ein Luftfahrtunternehmen, das in den Vereinten Arabischen Emiraten beheimatet ist. Auf Mallorca betreibt die Firma Büros in einem Gebäude an der Plaça de l'Olivar in Palma de Mallorca. Daneben gibt es weitere Büros in Dubai, Malta und Damaskus.

