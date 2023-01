Das Winterwunderland Mallorca geht in die nächste Runde. Der spanische Wetterdienst Aemet hat für die Tramuntana am Wochenende die Warnstufe Orange wegen starker Schneefälle ausgegeben. Auch im Flachland könnte es wegen der niedrigen Temperaturen in der Nacht zu Schneefall kommen, wenngleich die Flocken in Palma eher nicht liegenbleiben.

Schon am Freitag (27.1.) liegt die Schneefallgrenze auf 600 Meter. Im Nordosten und in den Bergen kann es leicht regnen oder eben schneien. Mitunter sind Gewitter und Hagel möglich. Der Wind weht flott aus nördlicher Richtung, besonders im Nordosten kann es zu starken Böen kommen. Im Norden und Westen der Insel gilt an den Küsten ab dem Nachmittag die Warnstufe Gelb wegen hohen Wellengangs. Viel Schnee am Wochenende Die Temperaturen knacken nur kurz im Süden und Norden die 10-Grad-Marke. In der Nacht sinken die Werte auf den Gefrierpunkt - nicht nur in den Bergen, sondern auch in Palma - und leichter Frost ist möglich. Ab 6 Uhr gilt am Samstag die Warnstufe Orange in der Tramuntana. Binnen 24 Stunden sollen bis zu zehn Zentimeter Neuschnee fallen. A hores d'ara torna a nevar al cor de la Serra ❄️❄️❄️

➡️ serà a partir de la pròxima matinada quan s'intensificarà la nevada i pot ser significativa a partir dels 600 metres!! pic.twitter.com/VvjSaAFJah — El temps IB3 (@TempsIB3) 27 de enero de 2023 Ansonsten ändert sich das Wetter im Vergleich zum Vortag kaum. Wieder weht der Nordwind flott. Bei Temperaturen knapp unter der 10-Grad-Marke kann es hageln. Die Sonne zeigt sich so gut wie gar nicht. Die Nacht wird erneut eisig kalt. Um 6 Uhr am Sonntag wird die Warnstufe aufgehoben. Die Temperaturen steigen und der Schnee schmilzt langsam. Bis zu 12 Grad sind drin. Sonne und Wolken wechseln sich ab, wobei es im Süden um Palma de Mallorca freundlicher wird. Der Wind bleibt bestehen. Nächste Woche steigen die Temperaturen In der neuen Woche hat es sich dann ausgeschneit. Die Temperaturen steigen bis auf 16 Grad, auch die Nächte werden etwas milder. Zudem verziehen sich die grauen Wolken und es scheint oft die Sonne. Winterfreunde müssen aber nicht traurig sein, es fällt sicher bald wieder Schnee. /rp