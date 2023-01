Die Prognosen haben sich erfüllt: Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Wochenende starke Schneefälle für die Tramuntana versprochen, und tatsächlich wirken die Berge auf Mallorca am Samstagmorgen (28.1.) wie eine nordische Winterlandschaft: Die Schneedecke hat in Höhenlagen ab 600 Metern die vorausgesagten zehn Zentimeter erreicht.

