Sonnenschein und Temperaturen bis zu 17 Grad dürften den Schneemännern auf Mallorca bald ein Ende setzen. In dieser Woche erwartet der spanische Wetterdienst Aemet keinen Neuschnee. In der Nacht bleibt es aber eisig kalt, und noch sind einige Straßen in der Tramuntana wegen des angesammelten Schnees gesperrt.

Diese Straßen sind derzeit wegen des Schnees gesperrt

Autofahrer müssen am Montag (30.1.) die MA-10 von Kilometer 21 bis 47 umfahren. Die Panoramastraße führt von Andratx nach Pollença quer durch die Tramuntana. Betroffen ist der Abschnitt von der Abfahrt nach Sa Calobra bis zu Abfahrt nach Fornalutx. Zudem ist die MA-2141 gesperrt, die von der MA-10 bis in die bekannte Felsenschlucht Sa Calobra führt.

MZ-Livecam: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Nur vereinzelte Wolken halten die Sonne am Montag davon ab, den Schnee zu schmelzen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 13 Grad. Der Wind weht etwas zügiger aus westlicher Richtung. In der Nacht sinken die Temperaturen rapide ab. Besonders in den frühen Morgenstunden kann es zu Frost kommen. Aemet hat für den Süden, Westen und die Inselmitte die Warnstufe Gelb wegen Tiefstwerten von minus 1 Grad ausgegeben. Diese gilt von Mitternacht bis 8 Uhr. Obdachlose können sich an das Rote Kreuz wenden, um einen warmen Schlafplatz zu bekommen.

Viel Sonne, keine Wolken in der restlichen Woche

Am Sonnenschein ändert sich auch in der restlichen Woche wenig. Dienstag bleibt der Himmel wohl völlig unbedeckt, am Mittwochvormittag kann es ein paar Wolken geben, die sich gen Nachmittag verziehen. Die Temperaturen steigen tagsüber sukzessive an und sollen am Ende der Woche 17 Grad erreichen. Nachts schwanken die Werte. Besonders in der Inselmitte und den Bergen ist weiter mit Frost zu rechnen. Da die Niederschlagswahrscheinlichkeit bis Freitag jedoch bei 0 Prozent liegt, kann Neuschnee ausgeschlossen werden. /rp