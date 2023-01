Der Hoteliersverband an der Playa de Palma hatte am Montag (30.1.) noch die Arbeit der Polizei auf Mallorca gelobt, die in der Woche zuvor zwei äußerst aktive Autoknacker in der Gegend festnahm. Die Freude währte jedoch nur kurz. Denn die Diebe waren schon wieder auf freiem Fuß und einer von ihnen beging die nächste Straftat. Das Opfer war diesmal ein deutscher Urlauber an der Partymeile.

