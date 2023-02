Nach einer Woche Pause wird am Montag (6.2.) der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder der Rockerband Hells Angels auf Mallorca sowie Frank Hanebuth, einen der einflussreichsten Hells Angels in Europa wieder aufgenommen. Um 10 Uhr treffen sich die noch übrigen Angeklagten, darunter Hanebuth und seine mutmaßliche rechte Hand auf Mallorca, A. Y. wieder mit ihren Anwälten, dem Staatsanwalt und dem Richtertribunal in Saal 2 des Nationalen Gerichtshofs in San Fernando de Henares vor den Toren von Madrid.

Angesetzt sind für diese Woche fünf Verhandlungstage. Dann sollen die Urteile gesprochen werden. Die MZ ist auch bei der zweiten Verhandlungswoche wieder mit dem Live-Ticker dabei. Ein Großteil der Angeklagten ist nicht mehr dabei Von den zu Beginn 49 Angeklagten sind inzwischen nur noch 15 übrig, nachdem die restlichen 34 am ersten Verhandlungstag noch vor Prozessbeginn Deals mit der Staatsanwaltschaft geschlossen hatten und so ihre teils langjährigen Haftforderungen samt und sonders auf Geldstrafen drosseln konnten. Vorgeworfen wird den Angeklagten eine ganze Reihe von Delikten, darunter Geldwäsche, Bildung einer kriminellen Vereinigung, Bedrohung, Freiheitsberaubung, illegaler Waffenbesitz oder Nötigung. Vor allem für den Hauptangeklagten K. Y., für den mehr als 38 Jahre Haft gefordert wurden, lohnte sich die Einigung mit dem Staatsanwalt. Für ihn blieben noch etwas mehr als zwölf Jahre Haft übrig, die er allerdings mit einer mittleren fünfstelligen Geldstrafe umgehen kann. Andere, wie etwa Frank Hanebuth, setzen alles auf eine Karte und sind sich sicher, dass sie einen Freispruch erwirken können. Viele derjenigen, die zum Prozessauftakt auf der Anklagebank Platz nehmen mussten, waren im Zuge einer Razzia auf Mallorca im Juli 2013 festgenommen worden. Darunter auch der ehemalige Präsident des sogenannten Hannover-Charters der Hells Angels, Frank Hanebuth. Er wurde auf einer luxuriösen Finca in Lloret de Vistalegre angetroffen, wo er angeblich im Urlaub bei einem Freund, dem ebenfalls angeklagten P. E., gewesen sein will. Knackpunkt abgehörte Telefonate Die Suche nach der Wahrheit in diesem Fall gestaltet sich denn auch äußerst kompliziert. Die Anwälte werfen der Staatsanwaltschaft vor, so gut wie keine Beweise gegen die Angeklagten in der Hand zu haben. Man stütze sich auf Mutmaßungen und vor allem auf viele Stunden abgehörte Telefonate zwischen den Beteiligten. Ob diese Abhöraktion überhaupt gerechtfertigt war, darum ging es vor allem an den ersten Prozesstagen häufig. Die Staatsanwaltschaft begründet die Abhöraktionen damit, dass die Hells Angels auf Mallorca eine kriminelle Vereinigung waren. Das wiederum bestreiten die Anwälte und die Angeklagten. Jetzt sind die Zeugen dran Von denen übrigens kaum jemand aussagen wollte. Auch Frank Hanebuth beschränkte sich darauf, auf mundgerechte Fragen seiner Anwältin zu antworten. Zur Wahrheitsfindung trug das nicht bei. Als erster Zeuge wurde dann am letzten Verhandlungstag der ersten Woche ein leitender Guardia Civil-Beamter geladen, der die Ermittlungen gegen die Hells Angels auf Mallorca zu verantworten hatte. In einem siebenstündigen Fragemarathon konnte er nicht abschließend zur Zufriedenheit aller die abgehörten Telefongespräche begründen. Um der Sache auf den Grund gehen zu können, sind also noch einige Zeugenaussagen vor Gericht nötig. Mit ihnen geht es nun am Montag (6.2.) weiter. Wer genau geladen ist, wollte oder konnte der Gerichtssprecher vorab nicht verraten.