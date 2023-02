Lange Zeit plätscherte der siebte Verhandlungstag im Prozess gegen Frank Hanebuth und die Hells Angels vor dem Nationalen Gerichtshof in San Fernando de Henares nahe Madrid am Mittwoch (8.2.) vor sich hin, doch dann wurde es am Abend noch einmal spannend. Im Gerichtssaal wurden Zeugenbefragungen von zwei osteuropäischen Frauen vorgespielt, die von den Hells Angels auf Mallorca in einem Haus an der Playa de Palma festgehalten worden sein sollen.