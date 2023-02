Der junge Mallorquiner, der im vergangenen Oktober spanienweit für Schlagzeilen gesorgt hat, weil er in einem Studentenwohnheim in Madrid dutzende Kommilitonen dazu anstiftete, gemeinsam frauenfeindliche Sprüche aus den Fenstern zu rufen, hat das Geschehen jetzt vor einem Gericht in der Hauptstadt heruntergespielt. Er habe in keinem Moment die Absicht gehabt, Frauen zu demütigen, es handele sich vielmehr um eine Spaßaktion, die jedes Jahr stattfinde. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, inwiefern es sich um ein mögliches Hassverbrechen (delito de odio) handeln könnte.

"Ihr Huren! Kriecht aus euren Löchern"

Wie der Mallorquiner am Dienstag (7.2.) in einer Videoschalte mit der Staatsanwaltschaft erläuterte, sei es bereits sein drittes Jahr in dem konservativen Elitewohnheim Colegio Mayor Elías Ahuja in Madrid. Jedes Jahr seien derlei Sprechchöre aus der nur für Männer vorgesehenen Einrichtung in Richtung des gegenüberliegenden Frauenwohnheims angestimmt worden.

Konkret schrie er "Ihr Huren, kriecht aus euren Löchern! Ihr seid alle sexsüchtig, ich verspreche euch, wir werden es euch allen besorgen!", wie auf einer Videoaufzeichnung zu sehen ist, die eine Studentin von der Aktion angefertigt hatte, und die im Herbst in den sozialen Netzwerken viral gegangenen war und für Wirbel gesorgt hatte.

"Nur Spaß"

Es handele sich dabei "um eine Tradition zum Semesterstart", beteuerte der Student jetzt. Im vergangenen Herbst sei eben er an der Reihe gewesen, die Gesänge anzustimmen, es sei aber "nur Spaß" gewesen. Der junge Mann war zwischenzeitlich vom Unterricht an der Complutense-Universität in Madrid suspendiert worden, nimmt mittlerweile aber wieder an den Vorlesungen teil. /somo