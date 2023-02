Mallorca steht vor einem schönen Wochenende, was das Wetter betrifft. Tagsüber lacht die Sonne am Himmel, die Temperaturen sind für den Winter angenehm. Nur nachts wird es einem dann doch klar, dass wir uns gerade in der kalten Jahreszeit befinden. Dann wird es eisig, weswegen der spanische Wetterdienst Aemet eine Kältewarnung herausgegeben hat.

Um 18.20 Uhr geht am Freitag die Sonne unter. Ohne ihre Wärme wird es rasch kalt. Ab Mitternacht gilt in der Nacht auf Samstag (11.2.) die Warnstufe Gelb wegen Kälte. Besonders im Süden um Andratx und Palma de Mallorca sowie in den Bergdörfern der Tramuntana soll es laut Aemet mit minus 3 Grad frostig werden. Auch auf der restlichen Insel gilt bis 9 Uhr morgens die Warnstufe, hier werden es aber "nur" minus 1 bis 2 Grad.

Kälte hält vormittags lange an

Auch am Vormittag hält sich die Kälte lange. Gegen 11 Uhr werden die Werte zweistellig, gegen 14 Uhr erreichen sie ihren Höhepunkt mit 13 bis 14 Grad. Die Sonne scheint kräftig, erst am Nachmittag tauchen ein paar Wolken auf. Der Abend ist eher bewölkt. Der Wind weht schwach oder überhaupt nicht.

In der Nacht auf Sonntag gilt erneut die Kältewarnung. Minus 2 Grad sollen es werden. Die Temperaturen tagsüber steigen leicht auf 15 Grad. Ansonsten bleibt es unverändert: Kaum Wind, viel Sonne, am Nachmittag wenige Wolken.

Die Nacht auf Montag wird milder und die Temperaturen bleiben im positiven Bereich. In der neuen Woche wird es wärmer. Bis zu 18 Grad sind dann möglich. Ab Mittwoch steigt jedoch die Anzahl an Wolken am Himmel.

Kaum Regen im Februar

Aquí tenemos la predicción hasta la primera semana de #marzo: se presenta variada en temperaturas y no tanto en precipitaciones.

La semana próxima subirán las temperaturas, la siguiente bajarán y, la última sin cambios significativos. Lluvias escasas en febrero. pic.twitter.com/wI1dibJwgI — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 10 de febrero de 2023

Aemet hat am Freitag zudem eine Langzeitprognose für den Februar veröffentlicht. Kommende Woche soll es wärmer werden, in der Woche darauf sinken die Temperaturen. In der letzten Februarwoche bleiben sie auf dem niedrigen Niveau. Mit starken Niederschlägen ist vorerst nicht mehr zu rechnen. /rp