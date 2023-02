Nach insgesamt neun Verhandlungstagen ist der Prozess gegen Frank Hanebuth und die Hells Angels am Freitagabend (10.2.) mit den Schlussplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung zu Ende gegangen. Wann nun die Urteile fallen und veröffentlicht werden, ist noch völlig unklar. Eine Gerichtssprecherin sagte der MZ am Freitag, üblicherweise würden 15 Tage bis mehrere Wochen bis zu einem Urteil verstreichen. In einem derart komplizierten Verfahren mit vielen Beteiligten wie dem vorliegenden könne es aber auch deutlich länger dauern.