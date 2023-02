Der Inhaber des "BikeKing" an der Playa de Palma, Sven Gonzales, hat sich auf seinem Youtube-Kanal wenige Stunden nach dem Brand seines Fahrzeugverleihs zu Wort gemeldet. Vor laufender Kamera und direkt neben dem Brandort platziert sagte Gonzales, dass er von seinem Vermieter kurz vor 8 Uhr geweckt worden sei mit der Nachricht, dass es in seinem Laden brennt.

Er habe sich sofort an Ort und Stelle begeben. Das Video zeigt ausgebrannte Mopeds, die verkohlte Fassade des mehrstöckigen Gebäudes, in dem das Geschäft im Erdgeschoss untergebracht war sowie Reste des Löschwassers auf der Straße.

Er habe "Glück im Unglück" gehabt, stellt Gonzales fest. Zum einen, weil es weder Tote noch Verletzte bei dem Feuer gab. Zum anderen aber auch, weil der Unternehmer ohnehin in diesem Jahr einen neuen Laden nur wenige Meter von dem alten Standort entfernt eröffnen wollte. "Ohne den neuen Laden wäre es eng geworden dieses Jahr", sagt Gonzales, der das Video direkt für ein bisschen Werbung nutzt und den Weg vom alten zum neuen Geschäft abläuft.

Die Versicherung sei zwar informiert, ein erster Gutachter habe auch schon am Brandort vorbeigeschaut, doch habe man ihm gesagt, dass die Schadensregulierung und die anschließende Renovierung des Ladens einige Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Wie hoch der Schaden genau ist, muss nun festgestellt werden. Auch die Brandursache sei, so Gonzales, noch unklar. Er wehrte sich explizit gegen Unterstellungen, er habe "das mit Absicht gemacht". Diese Vermutungen entbehrten jeglicher Grundlage, er zahle ja ohnehin drauf.

Das Feuer im "BikeKing" war am Freitag (10.2.) morgens gegen 7.30 Uhr ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das Baugerüst des Gebäudes Sometimes Park über. Dort wird derzeit im Trakt A die Fassade saniert. Das an dem Gerüst angebrachte Sicherheitsnetz schmolz weg. Die Feuerwehr hatte einige Mühe, den Brand unter Kontrolle zu bekommen, weil die Batterien der von Gonzales vermieteten Elektrofahrzeuge immer wieder neu in Flammen aufgingen. /jk