Die Blumenhändler reiben sich schon die Hände. Der Valentinstag steht am Dienstag (14.2.) an und beschert den Floristen mit die besten Einnahmen des Jahres. Statistisch gesehen geben die Spanier am Tag der Verliebten 80 Euro für Blumen, Teddys, Schokolade oder andere Geschenke aus. Wer in seinem Lieblingsrestaurant zu Abend essen möchte, sollte rechtzeitig reservieren. Alternativ bietet sich ein Kinobesuch an. Zum 25. Jahrestag der Erstaufführung wurde der Klassiker „Titanic“ in eine 3-D-Version verwandelt und läuft erneut auf der großen Leinwand.

Wer den Tag verschwitzt, bekommt dieses Jahr quasi eine zweite Chance. Im Sant Francesc Hotel in Palma steht der vierte Blumenmarkt von Donnerstag (16.2.) bis Samstag (18.2.) an. Die Floristin Aina Albelda vom Blumenladen „Bloss You“ verziert Skulpturen mit Blüten und Pflanzen. Am Freitag (17.2., 12 Uhr) kann in einem zweistündigen Workshop zudem gelernt werden, wie man einen Blumenstrauß bindet. 75 Euro kostet der Kurs, der auch ein gutes Date sein könnte. Snack und die nötigen Materialien sind inklusive. Anmeldung unter: bit.ly/Blumen-Workshop.