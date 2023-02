Richtig kalte Nächte gibt es zurzeit auf Mallorca. In den frühen Morgenstunden des Samstags (11.2.) fielen die Werte vor allem im Gebirge, rund um Campos und nahe Palma in den Keller. Mit -4 Grad war die Finca Son Torrella in Escorca einmal mehr die Kältekammer der Insel.

Aber auch andernorts musste man sich nachts gut zudecken. In Campos und Umgebung fiel das Thermometer auf -3 Grad. An der Balearen-Universität, in Binissalem und Sineu wurden -2 Grad gemessen und am Flughafen Son Sant Joan, in Manacor, Santa María und Petra war bei -1 Grad Schluss. Eiskratzen war für diejenigen angesagt, die keine Garage haben.

Auffällig waren die großen Temperaturunterschiede auf kleinstem Raum. So lag etwa die Tiefsttemperatur in Artà bei 0 Grad. Im nur wenige Kilometer entfernten Cala Ratjada blieb das Thermometer bei 9 Grad stehen. Und auch an der dem Meer zugewandten Seite des Tramuntana-Gebirges war es teilweise 10 Grad wärmer als in Lluc. So lagen die Tiefstwerte in der Nähe von Estellencs bei 6 Grad plus.

Februarnächte bisher ungewöhnlich kalt

An den anderen Orten auf Mallorca blieb es bei Werten knapp über dem Gefrierpunkt. Laut der staatlichen Wetterbehörde Aemet fiel bereits an sieben Tagen im Februar die Temperatur auf Mallorca unter die 0-Grad-Marke.

Und die nächtliche Kälte ist damit noch nicht vorbei. Auch in der Nacht auf Sonntag (12.2.) fallen die Tiefstwerte auf der Insel wieder unter den Gefrierpunkt. Erneut gibt der Wetterdienst Aemet eine Kältewarnung für die Nacht heraus. In weiten Teilen der Insel gilt bis 9 Uhr morgens die Warnstufe Gelb wegen niedriger Temperaturen. Dafür sind die Tage weitgehend wolkenlos. Die Sonne scheint von morgens bis abends vom blauen Himmel. Die Höchstwerte steigen am Wochenende auf rund 15 Grad.

Wärmer wird es dann zu Wochenbeginn, wenn teilweise bis zu 18 Grad drin sind. Die genauen Wetteraussichten finden Sie hier. /jk