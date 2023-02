Ein 42-jähriger Patient hat auf Mallorca versucht, einen Arzt in einem Gesundheitszentrum mit einer Schere unter anderem in die Brust zu stechen. Wie die Nationalpolizei erst am Sonntag (12.2.) mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstagvormittag (9.2.) in Palma. Der Patient, ein Mann aus der Dominikanischen Republik, suchte das Gesundheitszentrum auf, nachdem er nach einem Verkehrsunfall von einer Privatklinik ans öffentliche System verwiesen wurde. Der Mann hatte sich bei dem Unfall am Bein verletzt.

