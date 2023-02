Das Wetter hat sich am Wochenende auf Mallorca schon von seiner schönen Seite gezeigt. Sonnige Tage mit blauem Himmel und für Februar erträgliche Temperaturen. Die Nächte aber waren bitterkalt. Zum Wochenstart geht es auf der Insel mit viel Sonnenschein weiter. In der Nacht auf Montag (13.2.) sinken die Temperaturen nicht mehr unter den Gefrierpunkt. Um die 0 Grad werden es in der Inselmitte rund um Porreres, immerhin 7 Grad gibt es an den Küsten im Nordosten und Norden. Im Rest der Insel werden Werte zwischen 3 und 5 Grad erreicht.

Tagsüber dauert es wie bereits in den vergangenen Tagen ein wenig, bis sich die Insel erwärmt. Dann aber werden in Palma gegen frühen Nachmittag 16 Grad erreicht. Kühler bleibt es nahe Artà mit 13 Grad. An den übrigen Orten pendeln sich die Werte bei 14 bis 15 Grad ein. Es gibt viel Sonne, nur vereinzelt ziehen Wolkenfelder durch, die selten auch mal beständiger sein können.

Es wird Tag für Tag ein bisschen wärmer

In einer vor allem im Westteil der Insel sternklaren Nacht fallen die Temperaturen auf 0 bis 5 Grad. Vormittags gibt es vereinzelt noch mehr Wolken am Himmel, gegen Nachmittag verziehen sich diese aber und fast überall scheint anhaltend die Sonne. Die Insel erwärmt sich weiter. Am Dienstag werden verbreitet Höchstwerte von 17 Grad erreicht, nur an der Ostküste und rund um Pollença bleibt es bei 15 bis 16 Grad ein wenig kühler. Der Wind weht schwach, was zu einem angenehmen Ambiente beiträgt.

Noch ein Stückchen wärmer wird es am Mittwoch. Dann werden bei viel Sonne auf der Achse Palma-Sa Pobla sowie in Sóller 18 Grad erreicht. Auch in den Nächten bleibt es ein wenig milder, Minustemperaturen werden nicht mehr erreicht. Niederschlag ist auch in den Tagen darauf nicht in Sicht, die Temperaturen bleiben wohl ähnlich wie am Mittwoch. /jk