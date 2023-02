Das Rechtssystem auf den Balearen bekommt Verstärkung: Am Montagmorgen (13.2.) haben elf neue Richterinnen und Richter in Palma de Mallorca bei einem feierlichen Akt den Amtseid geschworen. Sie sollen dazu beitragen, die langen Wartezeiten an den Gerichten auf den Inseln zu verkürzen.

