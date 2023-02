Auf Mallorca kommt es immer wieder vor, dass leerstehende Wohnungen besetzt werden. In den vergangenen Tagen hat es gleich zwei Versuche gegeben, die kurzerhand von der Nationalpolizei unterbunden wurden. Dabei gingen die Hausbesetzer besonders dreist vor.

Frau besetzt Wohnung mit fünf Kindern

Der erste Fall ereignete sich am Samstag (11.2.). Eine 25-Jährige verschaffte sich mit einer Kreissäge Zugang zu einer Wohnung. Im Schlepptau: fünf Minderjährige. Anwohner riefen die Polizei. Gegenüber den Beamten erklärte die junge Frau, dass sie schon seit mehreren Tagen mit den Kindern hier lebe. Im Wohnungseeingang schwebte derweil noch ein starker metallischer Geruch in der Luft, der vom Aufbruch des Schlosses mit der Kreissäge stammte. Die Tür war mit einem Draht verschlossen.

Die Polizisten befragten einen Sicherheitsdienst, der für das Haus zuständig war. Dieser bestätigte, dass der Einbruch gerade erst stattgefunden hatte. Mit dieser Aussage konfrontiert, gab die Frau schließlich zu, dass sie sich gerade erst Zugang verschafft hatte. Mehr noch: Drei der Kinder seien gar nicht ihre. Deren Eltern und Angehörige warteten derweil vor dem Haus. Die Frau wurde festgenommen.

15 Personen besetzen kompletten Neubau in Palma

Am Montag mussten die Beamten erneut ausrücken. Im Carrer Aragó in Palma riefen Wohnungseigentümer den Notruf, die erst am Freitag die Kaufpapiere für einen Neubau unterzeichnet hatten. Als sie nach dem Wochenende das neue Heim inspizieren wollten, mussten sie feststellen, dass sich rund 15 Personen in den zehn Wohnungen des Gebäudes breit gemacht hatten. Die Schlösser waren ausgetauscht worden. 30 weitere Hausbesetzer befanden sich vor dem Gebäude.

Zwischen den Besetzern und den Eigentümern kam es zu spannungsgeladenen Szenen, bis schließlich eine Sondereinheit der Nationalpolizei anrückte. Der Einsatz dauerte rund fünfeinhalb Stunden. Festnahmen gab es in dem Fall zunächst keine. /pss