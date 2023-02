Es stehen wechselhafte Tage auf Mallorca bevor. Der Donnerstag (16.2.) hat in weiten Teilen der Insel mit Sonnenschein begonnen. Die Temperaturen erreichen im Laufe des Tages die 18 Grad in Palma, Santa Maria del Camí und Llucmajor. Etwas kälter dürfte es in Cala Ratjada und Andratx werden. Dort werden Höchstwerte von 15 Grad erwartet. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung.

Im Laufe des Tages zieht von Norden ein Wolkenfeld über die Insel, das sich am Nachmittag über weite Teile Mallorcas erstreckt. Vor allem in den Gemeinden Llucmajor und Porreres kann es vereinzelt zu Niederschlag kommen, aber auch in der Inselmitte und in Palma sollte man den Regenschirm zumindest griffbereit haben.

Die Sonne geht um 18.35 Uhr unter. Es folgt eine weitgehend wolkenfreie Nacht. Die Temperaturen gehen auf bis zu 3 Grad in Felanitx herunter. In Palma wird es mit 6 Grad nicht ganz so kalt. In den Bergen bleiben die Werte wohl über dem Gefrierpunkt.

So wird das Wetter am Freitag (17.2.) und Samstag

Der Freitag entwickelt sich ähnlich wie der Vortag. Während es am Morgen in weiten Teilen sonnig bleibt, verdichten sich tagsüber immer mehr Wolken am Inselhimmel. Wer ganztägig Sonne will, dürfte in Pollença am besten aufgehoben sein. Niederschläge sind aber trotz der grauen Wolken eher unwahrscheinlich. Die Temperaturen bewegen sich auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag, teilweise ist es ein Grad kühler.

In der Nacht auf Samstag gehen die Temperaturen wieder etwas deutlicher herunter. In Porreres werden sogar Tiefstwerte um die 0 Grad erwartet. In Manacor und Inca sind es 2 Grad, wieder mal am wärmsten ist es in Palma mit 6 Grad. Dafür soll der Tag richtig sonnig werden. Die Temperaturen kratzen in Teilen der Insel an der 20-Grad-Marke. Etwas kühler bleibt es allerdings an der Ostküste, wo die Höchstwerte bei 16 Grad liegen.

Kann man schon baden?

Kann man da eigentlich schon ins Wasser? Es kommt darauf an, wie abgehärtet man ist. Derzeit liegen die Meerestemperaturen bei 13 bis 15 Grad. Für die meisten dürfte dies deutlich zu kalt zum Baden sein. /pss