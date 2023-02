Mit reichlich Sonne und milden Temperaturen startet Mallorca in die neue Woche. Es liegen keinerlei Warnstufen vor - das schon fast frühlingshafte Wetter, das am Wochenende Einzug auf der Insel gehalten und Einheimische wie Gäste zu Spaziergängen und Ausflügen animiert hat, kann zumindest zu Wochenbeginn weiterhin in vollen Zügen genossen werden. Andererseits ist Mallorca weiterhin auf Niederschläge angewiesen, damit sich die Wasserreservoirs rechtzeitig vor der neuen Hochsaison füllen können.

Sonniger Wochenstart

Am Montag (20.2.) ist der Himmel über der Insel die meiste Zeit wolkenlos, am Nachmittag kann es aber hier und dort zuziehen. Die Nachttemperaturen liegen zwischen 3 Grad in der Tramuntana und 8 Grad im Raum Felanitx. Tagsüber steigen die Werte auf bis zu 20 Grad in Palma de Mallorca und in der Inselmitte, bis auf 17 Grad in Lluc. Am Morgen ist allerdings hier und dort Frühnebel möglich. Der Wind weht schwach, am Nachmittag mit leichter Brise.

Am Dienstag gibt es laut der Vorhersage des spanischen Wetterdienstes Aemet ein paar Wolken mehr, es bleibt aber zumeist sonnig - und es wird noch einen Tick wärmer. Die Höchstwerte im Tagesverlauf liegen nun bei 21 Grad, die Minimalwerte nachts zwischen 4 und 9 Grad. Wieder ist Frühnebel möglich, verwiesen wird zudem auf Sahara-Staub in der Luft. Der Wind weht schwach, im Tagesverlauf etwas stärker.

Unverändert geht es praktisch am Mittwoch weiter, wobei die Höchsttemperaturen mit 19 Grad in Palma de Mallorca wieder eine Spur geringer ausfallen. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 3 und 8 Grad, der Wind weht schwach.

Wieder mehr Wolken und Regen

Am Donnerstag dann wird das Wetter unbeständiger. Die Wolken werden im Tagesverlauf zahlreicher, Niederschläge werden laut der Vorhersage von Aemet nicht ausgeschlossen. Weiterhin ortsweise Frühnebel.

Die Woche klingt wahrscheinlich mit einer Wetterverschlechterung aus, für Samstag ist in der Langzeitprognose von Aemet Regen angekündigt. Es muss aber voraussichtlich nicht mehr mit bitterkalten Nächten bei Werten um den Gefrierpunkt gerechnet werden, die Werte bewegen sich voraussichtlich zwischen 5 und 15 Grad.

Wer die totale Erfrischung sucht: Die Wassertemperaturen liegen derzeit bei rund 14 Grad an der Playa de Palma. /ff