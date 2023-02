Der spanische Wetterdienst Aemet hat für den Montag die Warnstufe Orange wegen starker Schneefälle ausgegeben. Diese gilt zwar nur in den Bergen der Tramuntana, doch der Wetterdienst weist darauf hin, dass es unter Umständen auch im Flachland schneien könnte.

Schon am Sonntag könnten die ersten Flocken auf der Insel fallen. Tagsüber ist es noch sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 12 (Westküste) und 15 Grad (Ostküste). Am frühen Nachmittag zieht der Himmel zu. Am Abend ist Regen wahrscheinlich. Die Schneefallgrenze liegt dann bei 800 Metern.

Wer dennoch einen Abendspaziergang macht, sollte an der Nordküste aufpassen. Dort gilt die Warnstufe Orange wegen hohen Wellengangs mit vier Meter hohen Wellen. Die Nacht auf Montag wird deutlich kühler als die vergangenen Nächte. In Andratx sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt. Minus 1 Grad sind dort möglich. Auf der restlichen Insel ist es bei bis zu 4 Grad etwas milder.

Montag kommt der Neuschnee

Der Montag wird grau und es gibt einen Mix aus Schnee, Regen und Hagel. Gewitter ist wohl auch dabei. Die Temperaturen sinken spürbar. Mehr als 10 Grad dürften es nicht werden. Zudem kommt ein leichter Sturm auf. Im Westen und Norden gilt ab 18 Uhr die Sturmwarnstufe Gelb mit bis zu 70 km/h schnellen Böen.

Die angesprochene Schneewarnung gilt ab 8 Uhr im Westen. 15 Zentimeter Neuschnee sollen binnen 24 Stunden fallen. Die Schneefallgrenze liegt tagsüber bei 200 Metern. In der Nacht steigt sie auf 500 Meter. Wie gesagt, schließt Aemet Schnee auf Meereshöhe nicht aus.

Am Dienstag wird es ein wenig wärmer, weswegen die Schneefallgrenze auf 500 Meter steigt. Sonnenschein ist nach derzeitiger Prognose nicht zu erwarten, dafür wieder Niederschlag und Gewitter. Der flotte Wind bleibt erhalten. Ab Mittwoch zeigt sich zwar wieder die Sonne, aber es regnet auch immer wieder. Die Temperaturen bleiben winterlich.