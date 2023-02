Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Montag die Warnstufe Orange wegen starker Windböen und Niederschlägen auf Mallorca ausgegeben. Auch Gewitter sind inselweit angekündigt. In der Serra de Tramuntana gilt ab 12 Uhr mittags sogar Warnstufe Rot. Erste Straßen sind dort bereits gesperrt worden: Die Ma-10 zwischen Pollença und Mirador de Ses Barques sowie die Ma-2130 zwischen Caimari und Lluc. Wegen des hohen Wellengangs fallen die Fährverbindungen zwischen Alcúdia und dem menorquinischen Hafen in Ciutadella aus.

Die Schneefallgrenze sinkt auf 200 Meter, womöglich schneit es am Montagnachmittag sogar auf Meereshöhe in Palma de Mallorca. Ab einer Höhe von 400 Metern über dem Meeresspiegel erwartet Aemet bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Die Windgeschwindigkeit in den Bergen könnte bis zu 90 km/h betragen.

In einigen Orten der Tramuntana wie zum Beispiel Galilea erwachten am Montag die Menschen mit einer - für mallorquinische Verhältnisse - dicken Schneeschicht. Viele teilten Fotos der schneebedeckten Dörfer und Videos der fallenden Schneeflocken in den Sozialen Medien.

Am Nachmittag hat es auch in anderen Gegenden der Insel geschneit. Aufnahmen aus Dörfern wie Montuïri, Vilafranca, Sant Joan und Petra zeigen, dass sich örtlich eine richtige Schneedecke gebildet hat. Auch an den Stränden Cala Santanyí und Cala Llombards wird von Schnee berichtet.

Tiefdruckgebiet Juliette hat Mallorca im Griff

Die Temperaturen sinken mit der Ankunft des Tiefdruckgebiets Juliette spürbar. Mehr als 6 Grad dürften es etwa in Palma de Mallorca nicht werden, in der Nacht auf Dienstag fallen die Temperaturen in der Balearenhauptstadt dann bis knapp über dem Gefrierpunkt. In Inca und Porreres im Inselinneren wird es mit 0 Grad am kältesten.

Auch am Dienstag gilt inselweit die Wetterwarnstufe Orange. Es gewittert weiter, Aemet kündigt inselweit starke Niederschläge an. Die Temperaturen bleiben winterlich, steigen aber im Vergleich zum Montag bereits leicht. Im Norden bei Pollença werden sogar Höchstwerte von 13 Grad erwartet.

Am Mittwoch dürfte das schlechte Wetter dann kurz eine Pause, bevor am Donnerstag wieder den ganzen Tag Regen angesagt ist. Die Höchsttemperaturen bleiben allerdings bei etwa 13 Grad, so kalt wie am Montag dürfte es nicht mehr werden. Auch Schnee ist dann außerhalb des Gebirges nicht mehr zu erwarten. /ck