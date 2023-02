Seit Montagmorgen (27.2.) schneit es auf Mallorca. In Teilen der Tramuntana soll die Schneedecke bereits 50 Zentimeter dick sein. Im Laufe des Nachmittags häufen sich die Berichte, dass es auch in der Inselmitte zu Schneefällen kommt.

Sehen Sie hier die schönsten Bilder aus der Tramuntana:

Doch wie lange wird das weiße Spektakel weitergehen?

In der Nacht auf Dienstag soll der Schnee verstärkt fallen. Die Notrufzentrale geht davon aus, dass die Schneedecke in Lagen ab 300 Metern bis zu 40 Zentimeter betragen kann. Auf Höhen von über 1.000 Metern soll die Schneeschicht bis zu ein meter dick werden.

Der spanische Wetterdienst Aemet rechnet damit, dass sich die Niederschläge am Dienstag fortsetzen. In der Tramuntana gilt die Warnstufe Rot wegen Schnees noch bis 8 Uhr morgens. Im Rest der Insel ist zumindest mit Regen zu rechnen, der von Gewitter begleitet werden kann. Auch Hagel ist nicht ausgeschlossen.

Notrufzentrale spricht Warnung aus

Zunächst liegt die Schneefallgrenze am Dienstag bei 400 Metern, im Laufe des Tages geht sie mit den leicht steigenden Temperaturen auf 1.000 Meter hoch. Der schmelzende Schnee kann dazu führen, dass die Sturzbäche voll werden.

In weiten Teilen der Insel wird zudem mit starkem Wind gerechnet. Die Notrufzentrale ruft die Bevölkerung dazu auf, das Haus nur zu verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Gerade in den Gebieten mit viel Niederschlag sollten zudem die Häuser entsprechend vorbereitet werden, um das Wasser möglichst abzuhalten. Auf alle sportlichen Aktivitäten im Außenbereich sollte verzichtet werden. Ebenso sollte man sich keinen Sturzbächen nähern oder sein Auto in deren Nähe abstellen.

Am Mittwoch kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Die Schneefallgrenze pendelt sich zwischen 800 und 1.000 Metern ein. Am Mittwochnachmittag klingt dann langsam auch der Wind ab. Ab 15 Uhr sind vorerst alle Warnstufen aufgehoben.