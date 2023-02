Großer Schreck an der Balearen-Uni auf Mallorca: Am Dienstagmorgen (28.2.) ist an der polytechnischen Fakultät das Dach über einem Gang teilweise eingestürzt. Der Vorfall ereignete sich, als sich einige der Studenten schon im Gebäude befanden. Ersten Berichten zufolge wurde niemand verletzt.

Die Balearen-Universität sagte gegen 10 Uhr alle weiteren Vorlesungen für den Tag ab. Dozenten und Studenten wurden angehalten, den Unterricht digital abzuhalten.