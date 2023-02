Die Rettungskräfte auf Mallorca haben alle Hände voll zu tun angesichts des Sturmtiefs "Juliette". Sorgen bereiten vor allem die Schneemassen in der Serra de Tramuntana rund um das Kloster Lluc. Vorrangig ist in diesen Stunden die Rettung von sechs Ausflüglern, die durch den Sturm in der Schutzhütte Menut von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Die Feuerwehr und die Guardia Civil sind inzwischen bis zur Hütte vorgedrungen und warten nun darauf, dass sich die Wetterbedingungen bessern. Erst dann können die sechs Wanderer gerettet werden.

50 Menschen sind in Lluc von der Außenwelt abgeschnitten

Etwa fünfzig Personen, darunter mehrere kleine Kinder, halten sich derzeit im Komplex der Wallfahrtskirche von Lluc auf und können das Gebäude nicht verlassen. Alle Personen sind in guter Verfassung. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, die schneebedeckten Zufahrtswege zu räumen, stoßen dabei aber auf zahlreiche umgestürzte Bäume, die sie behindern.

In den frühen Morgenstunden halfen Mitglieder der Bergrettungseinheit der Guardia Civil bereits einer Familie, die in einem Wohnwagen in der Nähe des Coll de Sa Batalla übernachtete und diesen verlassen musste, nachdem eine große Kiefer auf das Fahrzeug gestürzt war. Den Rettern der Guardia Civil gelang es, die Camper zu Fuß von Caimari aus zu erreichen und sie für den Rest der Nacht in einem anderen Wohnwagen in der Gegend unterzubringen, der nur von einer Frau und einem Hund bewohnt wurde.

227 Vorfälle auf Mallorca

Die Rettungsteams sind den ganzen Tag über rund um die Uhr im Einsatz. Bis 11 Uhr hatte die Notrufnummer 112 auf Mallorca 227 Vorfälle im Zusammenhang mit dem Sturm registriert, auf den Balearen insgesamt waren es 249. In den meisten Fällen handelte es sich um umgestürzte Bäume und Überschwemmungen von Gebäuden und Straßen.

Die meisten Vorfälle wurden in den Gebieten von Escorca, Capdepera und Puigpunyent registriert. In der Nacht gab es mehrere Fälle von Autofahrern, die in sa Pobla, Campanet, Artà und Manacor von überlaufenden Sturzbächen eingeschlossen wurden. /jk