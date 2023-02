Mallorca ist auch am Dienstag (28.2.) weiterhin im Bann des Sturmtiefs "Juliette". Starke Schneefälle, ununterbrochen anhaltender Regen, heftige Sturmböen und hoher Wellengang haben eine Gefahrenlage geschaffen, die die Balearen-Regierung zu eindringlichen Warnungen veranlasst hat.

Zumindest bis Dienstagmittag sind die Bewohner dazu aufgerufen, ihre Wohnungen nur zu verlassen, wenn es unbedingt notwendig ist. "Andernfalls könnte es sehr heikel werden", sagte Ministerialamtsministerin Mercedes Garrido am Montagabend gegenüber dem Regionalsender IB3 und bekräftigte damit einen vorherigen Aufruf der Notrufzentrale.

Befürchtet werden unter anderem großflächige Überschwemmungen. Seit Montagmorgen (27.2.) regnet es auf Mallorca praktisch ununterbrochen. Mancherorts wie etwa in Pollença sind seither über 200 Liter pro Quadratmeter zusammengekommen. In der Serra de Tramuntana betrug die Schneedecke zeitweise über 50 Zentimeter. Auch im Inselinneren kam es zu intensiven Schneefällen, besonders betroffen war etwa Felanitx. In höheren Lagen kam es auch hier zu Glatteis auf den Straßen und vereinzelten Autounfällen wie etwa in Montuïri.

Mit Temperaturen zwischen -0,4 und 6 Grad wurde es nachts geradezu frostig. Am kältesten war es mit besagten -0,4 Grad in Escorca, in Petra sanken die Temperaturen auf 2 Grad.

Sturzbäche auf Mallorca treten über die Ufer

Mit den wieder anziehenden Temperaturen werden Schnee und Eis nun schmelzen. Mindestens sieben Sturzbäche sind bereits über die Ufer getreten - eine Gefahr für Autofahrer. Für Überschwemmungen sorgten unter anderen die Sturzbäche Torrent de Sant Miquel in Campanet, Torrent de sa Vall in Manacor, Torrent sa Siurana in Sa Pobla, Torrent de Can Burguès in Pollença und der Torrent in Artà.

Auf Mallorca regnet es so stark wie nur selten. Der Wetterdienst Aemet meldet, dass von Montagmorgen bis Dienstagmorgen innerhalb von 24 Stunden in vielen Orten mehr als 100 Liter pro Quadratmeter gefallen sind. Am stärksten regnete es in Pollença, hier wurden 171 Liter pro Quadratmeter gemeldet, gefolgt von Artà (162 Liter pro Quadratmeter) und Son Servera (138 Liter pro Quadratmeter). Auch in Portocolom, Muro, Palma, Petra und Sa Pobla fielen mehr als 100 Liter.

Gesperrte Straßen

Am Dienstagmorgen waren etliche Straßen auf der Insel gesperrt. In Palma ist an den Avenidas, dem Ring rund um die Innenstadt, auf der Höhe des Carrer 31 de Dicembre die Asphaltdecke eingestürzt. Auch auf dem Paseo Martítimo brach die Straße ein. Der Verkehr wurde umgeleitet. Vielerorts sind Keller und Garagen überschwemmt.

Windgeschwindigkeiten von bis zu 117 km/h

Besonders viel Wind bescherte "Juliette" dem Osten Mallorcas. Am Leuchtturm von Capdepera wurden Windgeschwindigkeiten von 117 km/h gemessen. Port de Pollença im Inselnorden verzeichnete Windböen von 89 km/h, in Muro waren es 80 km/h.

Rachas máximas en las 24 horas anteriores (km/h)

28-02-2023 9h



Borrasca "Juliette"#Mallorca

117 Far de Capdepera

89 Port de Pollença

80 Muro

76 Son Servera

73 Pollença

71 Sóller, Puerto

70 Banyalbufar

68 Portocolom

67 Sa Pobla

66 Petra

57 Porrereshttps://t.co/L85wiBYgfj — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de febrero de 2023

Feuerwehr und Notrufzentrale melden verschiedentlich umgestürzte Bäume. An der Nordküste der Insel können die Wellen über 8 Meter hoch werden. Die Fährverbindungen sind weitgehend eingestellt, die Fischerei ruht.

Stromausfälle in mehreren Gemeinden

In den Gemeinden Alaró, Vilafranca, Montuïri, Felanitx, Orient, Selva, Alqueria, Alaró, Alfàbia, Valldemossa, Pollença und Port d'Alcúdia ist es zu Stromausfällen gekommen. In mehreren Gemeinden war die Versorgung am Dienstagmorgen noch nicht wiederhergestellt.

Wegen diverser Vorfälle mussten die Rettungskräfte auf Mallorca bis 11 Uhr am Dienstagmorgen bereits 227 Mal ausrücken.

Die Balearen-Regierung hat für Dienstag sämtliche Feierlichkeiten für den Balearen-Tag am 1. März abgesagt. Die allermeisten Schulen sind wegen eines Brückentages ohnehin geschlossen. Die Universität hat alle Vorlesungen und Seminare abgesagt.

Notrufzentrale spricht Warnung aus

Für die gesamte Insel gelten die Warnstufen Gelb bis Rot wegen starkem Wind und hohem Wellengang. In Kombination mit den Niederschlägen entsteht dadurch eine gefährliche Situation.

Die Notrufzentrale ruft die Bevölkerung dazu auf, das Haus bis zum Mittag nur zu verlassen, wenn es unbedingt nötig ist. Gerade in den Gebieten mit viel Niederschlag sollten zudem die Häuser entsprechend vorbereitet werden, um das Wasser möglichst abzuhalten. Auf alle sportlichen Aktivitäten im Außenbereich sollte verzichtet werden. Das gilt auch für Wanderungen. Ebenso sollte man sich keinen Sturzbächen nähern oder sein Auto in deren Nähe abstellen.

Les pròximes hores seran les més crítiques👇



▪️ Es demana a la població evitar qualsevol desplaçament innecessari



▪️ Es recomana la suspensió de les activitats esportives



▪️ S'han suspès tots els actes del Dia de les Illes Balears fins demà migdia



🗞️ https://t.co/cz4gL5ajYz pic.twitter.com/RCaKFGqS5O — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) 27 de febrero de 2023

Am Mittwoch kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Die Schneefallgrenze pendelt sich zwischen 800 und 1.000 Metern ein. Am Mittwochnachmittag klingt dann langsam auch der starke Wind ab. Ab 15 Uhr sind vorerst alle Warnstufen aufgehoben.

Das sind die derzeitigen Wetterwarnungen für Mallorca

In der Tramuntana galt am Dienstag bis 12 Uhr mittags Warnstufe Rot wegen bis zu 40 Zentimeter Neuschnee. Bis 18 Uhr ist weiterhin die Warnstufe Rot wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h und bis zu acht Meter hohen Wellen aktiv.

Auch im Norden und Nordosten der Insel ruft Aemet wegen starkem Wind und hohen Wellen die höchste Warnstufe aus. In der Tramuntana werden außerdem bis 18 Uhr morgens Niederschläge von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter in einem Zeitraum von 12 Stunden erwartet, weswegen zusätzlich Warnstufe Orange gilt.

Warnstufe Orange gilt auch für den Osten und Süden Mallorcas wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h und Wellen von bis zu fünf Metern.

Im Inselinneren, im Osten, Nordosten, Norden und im Süden Mallorcas werden außerdem bis zu 80 Liter pro Quadratmeter in 12 Stunden erwartet, weswegen die Warnstufe Gelb gilt. Diese Warnstufe gilt im Inselinneren außerdem bis Mitternacht wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h.

Am Dienstagabend beruhigt sich die Wettersituation etwas, Niederschläge lassen nach und auch die Windgeschwindigkeiten verringern sich Inselweit.

Diese Straßen auf Mallorca sind derzeit gesperrt

Folgende Straßen waren laut Informationen des Inselrats am Dienstagmorgen gesperrt (Stand: 12.30 Uhr)

Ma-10, km 6 bis 47,5 (Pollença-Fornalutx)

Ma-2130, km 7 bis 15 (Caimari-Lluc)

Ma-2141 (Sa Calobra)

Ma-11A, km 16 bis 28 (Coll de Sóller)

Ma-5018, km 0 bis 5 (Cura - Randa)

Ma-2100, km 1 bis 18 (Bunyola - Orient)

Ma-3433, km 0 bis 8 (Sa Pobla - Platja de Muro)

Ma-1110, km 9,5 bis 17 (S'Esgleieta - Valldemossa)

Ma-3321, km 0 bis 10,81 (Manacor - Son Serra de Marina)

Ma-1032, km 6,5 bis 8 (Puigpunyent - Esporles)

Ma-4010, km 5 bis 7 (Felanitx-Porto Colom)

Ma-2203, km 0 bis 3,98 (Cala Sant Vicenç)

Ma-2131, km 0 bis 6,23 (Campanet - Selva)

Ma-2210, km 0 bis 19,6 (Formentor)

Ma-4042, km 5 bis 6 (Capdepera)

Ma-3201, km 0 bis 3,26 (Montuïri - Pina)

Diese Meldung wird im Tagesverlauf weiter aktualisiert.