Am Dienstagnachmittag (28.2.) hat sich das Sturmtief "Juliette" zwar in Teilen der Insel beruhigt, überstanden ist es aber noch nicht. An der Tramuntana-Küste sowie im gesamten Norden der Insel gilt bis 18 Uhr Warnstufe Rot wegen hohen Wellengangs, danach wird sie auf Orange heruntergesetzt. In der Gebirgskette sowie im Norden gilt bis zur gleichen Zeit Warnstufe Orange wegen Windes und Niederschlägen. Ab 18 Uhr wird die Warnstufe auf Gelb abgeschwächt.

An der Ostküste gilt Warnstufe Orange wegen hohen Wellengangs, im Süden der Insel herrscht an der Küste Warnstufe Gelb. Letztere gilt auch wegen der Niederschläge und des Windes im Inselinneren, im Süden und im Osten.

Ab Mitternacht werden die meisten Warnstufen dann eingestellt. Nur noch an der Tramuntana-, sowie an der Nord- und Ostküste herrscht bis 3 Uhr morgens Warnstufe Orange wegen der hohen Wellen. Zwischen 3 und 15 Uhr gilt noch Warnstufe Gelb, danach sollte sich alles wieder beruhigt haben. In weiten Teilen der Insel soll der Himmel am späten Nachmittag weitgehend wolkenfrei sein.

So entwickeln sich die Temperaturen

In der Nacht auf Mittwoch liegen die Tiefstwerte zwischen 0 Grad in den Bergen und 5 Grad in Felanitx. Im Laufe des Tages könnte das Thermometer in Palma auf bis zu 14 Grad steigen, in Sóller werden 10 Grad erwartet und in Cala Ratjada 12 Grad.

So wird das Wetter am Donnerstag

Die nächsten Niederschläge stehen aber schon vor der Tür. Am Donnerstag ist der Himmel tagsüber meist bewölkt, immer wieder soll es zu Schauern kommen. Eine Warnstufe hat der spanische Wetterdienst Aemet allerdings noch nicht ausgerufen. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 Metern.

In der Nacht gehen die Temperaturen im Vergleich zum Vortag wieder ein wenig herunter. Tagsüber werden wie am Vortag Höchstwerte von 14 Grad erwartet. Am Freitag bietet sich ein ähnliches Bild. Erst am Wochenende könnte wieder die Sonne scheinen. /pss