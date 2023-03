Die Armee und die Feuerwehr auf Mallorca mussten am Mittwochnachmittag (1.3.) einen verletzten Wanderer retten, der in der Serra de Tramuntana gestürzt war. Trotz wiederholter Warnungen der Rettungsdienste, sich aufgrund des Sturmtiefs "Juliette" nicht in dieses Gebiet zu begeben, war der Mann in den Bergen bei Escorca unterwegs.