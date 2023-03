Obwohl in vielen Teilen der Insel das Wetter zur Normalität zurückgekehrt ist, leiden noch zahlreiche Menschen unter den Folgen des Sturmtiefs "Juliette", das am Montag und Dienstag über die Insel gefegt ist. So wurden am Donnerstag (2.3.) zwei Erwachsene und zwei Kinder per Hubschrauber gerettet, die in der Cala Tuent (Gemeinde Escorca) an der Tramuntana-Küste festsaßen.

20 Personen noch vor Ort Die vier Personen waren nicht allein in der Bucht. Rund 20 andere Personen, darunter auch Minderjährige, sollen am Freitag auf eigenen Wunsch auf dem Seeweg abgeholt werden. Die Straße zur Cala Tuent ist derzeit wegen des Schnees und einer teilweise eingestürzten Mauer kaum passierbar. Die Gruppe soll seit dem Wochenende keinen Strom mehr haben. Sie wurde mit Medikamenten und Lebensmitteln versorgt. Die Balearen-Regierung hat am Donnerstag bei der Zentralregierung beantragt, die vom Sturm betroffenen Zonen zum Katastrophengebiet zu erklären. Die Bevölkerung ist dringend aufgerufen, auf Ausflüge in die Berge zu verzichten. /pss