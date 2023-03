Wer sich am Montag (6.3.) aus dem Bett quält, um nach dem entspannten Wochenende wieder zur Arbeit zu gehen, wird beim Blick aus dem Fenster wenig Motivation verspüren, das Haus zu verlassen. Am Vormittag soll es auf der ganzen Insel regnen, die Temperaturen liegen zwischen 7 und zehn Grad. Hagel ist nicht ausgeschlossen.

Dies ändert sich im Laufe des Tages. Nach und nach öffnet sich die dichte Wolkendecke. Gegen 16 Uhr dürfte inselweit die Sonne scheinen, die Temperaturen pendeln sich im Laufe des Tages bei 14 bis 15 Grad ein. Der Wind weht aus südwestlicher bis westlicher Richtung.

So wird das Wetter am Dienstag (7.3.)

In der Nacht auf Dienstag gehen die Temperaturen auf bis zu 3 Grad in Sa Pobla sowie in den Bergen herunter. In Andratx ist es mit 8 Grad deutlich weniger kühl In Palma werden nächtliche Werte um die 5 Grad erwartet. Dafür bliebt der Himmel bis auf wenige Exemplare den ganzen Tag über wolkenfrei. Das Thermometer schießt dafür in die Höhe. In Pollença dürfte die 20-Grad-Marke geknackt werden. In der Gegend um Sa Pobla und Inca dürften es immerhin 19 Grad werden. Etwas kühler bliebt es in Santanyí und in Andratx, wo Maximalwerte von 17 Grad erwartet werden. Der Wind behält seine Richtung bei und bleibt schwach.

So wird das Wetter am Mittwoch (8.3.)

Und der Trend setzt sich fort. In der Nacht auf Mittwoch wird es weniger kalt als in der Nacht zuvor. Und wenn die Sonne um 7.12 den Tag begrüßt, macht sie es mit der Absicht, den ganzen Tag über ungestört zu scheinen. In großen Teilen der Insel dürften dann auch die 20 Grad überschritten werden. Da der Wind weiterhin eher ein laues Lüftchen bleibt, steht einem ein Tag am Strand - so denn man die Zeit dafür hat - nichts im Wege. Allerdings ist es mit 15 Grad an der Playa de Palma und 13 Grad an der Cala Agulla im Wasser doch noch etwas zu kalt zum Baden.

Für den Donnerstag bietet sich ein ähnliches Bild. Die Temperaturen steigen nochmal leicht an und können in weiten Teilen der Insel die 23 Grad erreichen. /pss