Der historische Wanderweg Camí des Guix in der Gemeinde Valldemossa ist in Teilen eingestürzt und derzeit nicht passierbar. Die Schäden befinden sich an einem Abschnitt des Weges, der direkt an einer Klippe verläuft. Derzeit sei nicht klar, ob die Schäden durch das Sturmtief Juliette, das vergangene Woche über die Insel gefegt war, entstanden sind, schreibt die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Es sei auch möglich, dass die Schäden bereits im Vorfeld aufgrund mangelhafter Wartung entstanden sind.

Der Camí des Guix wurde Ende des 19. Jahrhunderts angelegt. Erzherzog Ludwig Salvator veranlasste im Jahr 1876 die Errichtung des Weges, der die Gegend um Miramar mit Son Marroig verbindet. Auf der Strecke befinden sich mit die schönsten Aussichtspunkte der Tramuntana, wie etwa der Mirador Sa Ferradura. Der Weg führt zudem an einer Kapelle vorbei, die Ramon Llull gewidmet wurde und die seit einem Blitzeinschlag Mitte des 20. Jahrhunderts in Trümmern liegt. Der Wanderweg gehört zum Kulturerbe der Gemeinde Valldemossa und ist in der Kategorie A gelistet, die einen besonders hohen Schutz vorsieht. Bürgermeister Nadal Torres erklärte, er sei vor dem Sturmtief nicht über den Zustand des Camí des Guix informiert gewesen. Er kündigte eine Untersuchung an.