Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca am Dienstag (7.3.) die Jugend-Bande "Caserío 24/7" hochgenommen und sieben ihrer Mitglieder festgenommen. Darunter waren zwei Minderjährige. Die Bande, deren Mitglieder als Okupas (Hausbesetzer) leerstehende Gebäude besetzten, war in den vergangenen Wochen aufgrund ihrer hohen Gewaltbereitschaft aufgefallen. Die jungen Männer hatten bei Gefechten mit anderen Gruppen Messer genutzt und mehrere bewaffnete Raubüberfälle durchgeführt.

Die Razzia am Dienstag, an der auch die Hundestaffel und die Ortspolizei von Palma teilnahmen, bestand aus zwei Durchsuchungen in den Gebäuden, die die Jugendlichen besetzt hatten. Ehemalige Bankfiliale und geschlossenes Restaurant In den frühen Morgenstunden nahmen die Beamten drei junge Männer fest, die in einer ehemaligen Bankfiliale im Carrer Joan Crespí hausten. Kurz darauf nahmen sie weitere vier Jugendliche in einem seit Jahren geschlossenen Restaurant im Carrer Industria fest. Dort wurden auch mehrere Messer gefunden, die die Bandenmitglieder vermutlich für ihre Raubüberfälle nutzten. Die jungen Männer werden jetzt wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation sowie bewaffneten Raubüberfällen und Drogenhandel angeklagt. Die Bande hatte sich vor einigen Monaten gegründet und lebte laut Polizeiinformation ausschließlich von Kriminalität. Wohnungsnot auf Mallorca: Hausbesetzer lösen das Problem auf ihre Weise